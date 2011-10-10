L'Audiència Provincial de Girona avala la dació en pagament en hipoteques
L'acte dóna la raó a una família desnonada per no poder pagar una hipoteca de 325.000 euros contreta amb Deutsche Bank.
FACUA.org
Catalunya-10/10/2011
L’Audiència Provincial de Girona ha avalat el lliurament de l’habitatge com a fórmula per saldar la hipoteca, en considerar que l’actuació del banc de subhastar la casa embargada i seguir cobrant el préstec suposa un «abús de dret» i un comportament «antisocial», segons l’acte dictat el passat 6 de setembre, al que va tenir accés Europa Press.
L’acte dóna la raó a una família desnonada per no poder pagar una hipoteca de 325.000 euros contreta amb Deutsche Bank, després que el banc adjudiqués la casa en subhasta per 162.500 euros, el 50% del valor de taxació inicial.
El tribunal conclou que l’entitat financera «incorre en un abús d
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