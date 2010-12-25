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La ausencia de inspecciones puede provocar que Sevilla sea una de las capitales con más incumplimientos de la nueva Ley del tabaco

Durante los cinco años que ha estado vigente la ley actual, Ayuntamiento y Junta de Andalucía se han negado a realizar los controles demandados por FACUA argumentando que la competencia es de la otra administración.

FACUA.org
Sevilla-25/12/2010
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FACUA Sevilla teme que la ausencia de inspecciones puede provocar que Sevilla sea una de las capitales españolas con más incumplimientos de la nueva Ley del tabaco, que entrará en vigor el 2 de enero.

Durante los cinco años que ha estado vigente la actual Ley d

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