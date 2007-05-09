La Autoridad de la Competencia italiana investiga a Autoestrade por presunto abuso de posición dominante
Acusa a la empresa de no devolver a los usuarios el crédito restante en las tarjetas de prepago de las autopistas que están caducadas.
FACUA.org
Europa-09/05/2007
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La Autoridad de la Competencia italiana ha abierto una investigación contra la concesionaria Autostrade por un presunto abuso de la «propia posición dominante» en el mercado del servicio de autopistas, informó hoy el organismo a través de un comunicado.