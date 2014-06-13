La banca española sólo ha devuelto 1.760 millones de euros de los 61.495 de ayuda financiera pública
El Banco de España actualiza los datos de préstamos de dinero público desde el rescate de 2009.
FACUA.org
España-13/06/2014
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La ayuda financiera pública que el Estado ha destinado a las entidades españolas desde que comenzó el proceso de reestructuración, en mayo de 2009, asciende a 61.495 millones de euros, de los que se han recuperado 1.760 millones, según informa