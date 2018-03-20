Nuestras accionesSe dispararon por los abusos hipotecarios

La banca protagonizó 6 de cada 10 denuncias planteadas por los madrileños en FACUA durante 2017

Sus equipos jurídicos abrieron casi 3.300 casos, fundamentalmente por los fraudes de bancos, telecos y energéticas así como el dieselgate de Volkswagen. FACUA Madrid cerró 2017 con 33.497 socios.

FACUA.org
Madrid-20/03/2018
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Seis de cada diez denuncias planteadas por los madrileños en FACUA durante el último año se dirigieron contra la banca. El sector acaparó el 61,8% de las denuncias de los consumidores, fruto de la avalancha de casos por los fraudes hipotecarios. La segunda

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