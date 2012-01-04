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La banca subió un 22% las comisiones por mantenimiento de cuentas y un 17% las de tarjetas de débito en 2011

En el caso de las tarjetas de crédito, la comisión media se estableció en 37,71 euros, lo que supone un incremento del 9,6%.

FACUA.org
España-04/01/2012
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La banca elevó un 22% las comisiones que cobra a los usuarios por el mantenimiento de cuentas corrientes y de ahorro, y subió un 17% las comisiones por el uso de tarjetas de débito en 2011, según datos del Banco de España que recoge Europa Press.

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