La BBC revela graves abusos a los clientes de Barclays tras infiltrar a una periodista como empleada
Amanda Egbujo, que se infiltró durante casi medio año en la plantilla de la entidad en Reino Unido, ha revelado "graves" conductas y abusos en su servicio telefónico de atención al cliente.
FACUA.org
Europa-22/03/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Una periodista de la cadena británica BBC, que se infiltró durante casi medio año en la plantilla del Barclays, tercer banco del Reino Unido, ha revelado «graves» conductas y abusos en su servicio telefónico de atención al cliente y en sus sucursales.