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La BBC revela graves abusos a los clientes de Barclays tras infiltrar a una periodista como empleada

Amanda Egbujo, que se infiltró durante casi medio año en la plantilla de la entidad en Reino Unido, ha revelado "graves" conductas y abusos en su servicio telefónico de atención al cliente.

FACUA.org
Europa-22/03/2007
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Una periodista de la cadena británica BBC, que se infiltró durante casi medio año en la plantilla del Barclays, tercer banco del Reino Unido, ha revelado «graves» conductas y abusos en su servicio telefónico de atención al cliente y en sus sucursales.

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