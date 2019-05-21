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La bombona de butano baja un 4,9% y se sitúa en 13,18 euros

A partir del 21 de mayo, el formato estándar de 12,5 kg tiene un precio de 13,18 euros, 68 céntimos menos que en la última revisión de la tarifa.

FACUA.org
España-21/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que la bombona de butano costará a partir de este martes 13,18 euros, un 4,9% menos que en la última revisión de la tarifa en el mes de marzo, cuando costaba 13,86 euros. Se trata de la tercera bajada consecutiva en lo que va de

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