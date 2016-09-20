La bombona de butano, un 22% más cara durante el Gobierno de Rajoy que en la segunda legislatura de ZP
FACUA reclama otros instrumentos de cálculo que garanticen la protección de los usuarios y eviten precios excesivos. El máximo histórico, 17,50 euros, se produjo durante casi la mitad de la décima legislatura.
FACUA.org
España-20/09/2016
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El butano sube un 4,1% el 20 de septiembre y se sitúa en 11,73 euros. | Imagen: flickr.com/gonmi (CC BY 2.0).
Los precios máximos de la bombona de butano fijados por el Gobierno de Mariano Rajoy, incluidos los diez meses que lleva en funciones, han sido un 21,9% más caros que durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, seg