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La bombona de butano, un 22% más cara durante el Gobierno de Rajoy que en la segunda legislatura de ZP

FACUA reclama otros instrumentos de cálculo que garanticen la protección de los usuarios y eviten precios excesivos. El máximo histórico, 17,50 euros, se produjo durante casi la mitad de la décima legislatura.

FACUA.org
España-20/09/2016
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Los precios máximos de la bombona de butano fijados por el Gobierno de Mariano Rajoy, incluidos los diez meses que lleva en funciones, han sido un 21,9% más caros que durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, seg

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