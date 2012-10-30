La Caja de Ahorros del Mediterráneo, condenada a devolver sus preferentes a una pensionista
La sentencia sostiene que el banco incluyó "cláusulas abusivas" y ofreció información "negligente" y "defectuosa" para la adquisición de productos financieros que vencían "el 31 de diciembre de 3000" y fueron emitidos "desde las Islas Caimán".
FACUA.org
Comunitat Valenciana-30/10/2012
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Un juzgado de Segorbe (Castellón) ha condenado a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a devolver los 23.285 euros que invirtió una pensionista en participaciones preferentes y cuotas participativas de la entidad en 2010.
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