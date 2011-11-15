Más noticiasPor no advertir de los riesgos

La CAM debe devolver a una anciana los 134.000 euros que invirtió en Lehman Brothers

La sentencia explica que la ausencia de información es motivo para invalidar el contrato de inversión y condenar a la entidad a la devolución de lo invertido.

FACUA.org
Murcia-15/11/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a Caja Mediterráneo (CAM) a devolver a una octogenaria los 134.395 euros que invirtió en bonos del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, que quebró en se
Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos