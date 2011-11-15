La CAM debe devolver a una anciana los 134.000 euros que invirtió en Lehman Brothers
La sentencia explica que la ausencia de información es motivo para invalidar el contrato de inversión y condenar a la entidad a la devolución de lo invertido.
FACUA.org
Murcia-15/11/2011
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La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a Caja Mediterráneo (CAM) a devolver a una octogenaria los 134.395 euros que invirtió en bonos del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, que quebró en se