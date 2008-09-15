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La Carta de Zaragoza defiende la gestión integrada del agua para la supervivencia del hombre y del planeta

Propone la creación de una Agencia Mundial del Agua que articule un marco normativo en un contexto de desarrollo sostenible.

FACUA.org
Aragón-15/09/2008
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La Carta de Zaragoza, el principal legado de la Exposición Internacional que cerró ayer sus puertas y que durante 93 días ha abordado el tema del Agua y Desarrollo Sostenible, defiende una gestión integrada de los recursos hídricos para la supervivencia d

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