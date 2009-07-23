La CE aprueba normas para reducir el consumo energético en televisores, neveras y congeladores
Supondrá un ahorro hasta 2020 del equivalente al gasto eléctrico anual de Suecia y Austria.
FACUA.org
Europa-23/07/2009
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La Comisión Europea adoptó este miércoles cuatro normas cuyo objetivo es reducir el consumo energético de los motores eléctricos industriales, los circuladores, los televisores, las neveras y los congeladores. Estos reglamentos fijan exigencias de eficiencia ene