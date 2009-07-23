Más noticias

La CE aprueba normas para reducir el consumo energético en televisores, neveras y congeladores

Supondrá un ahorro hasta 2020 del equivalente al gasto eléctrico anual de Suecia y Austria.

FACUA.org
Europa-23/07/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea adoptó este miércoles cuatro normas cuyo objetivo es reducir el consumo energético de los motores eléctricos industriales, los circuladores, los televisores, las neveras y los congeladores. Estos reglamentos fijan exigencias de eficiencia ene

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos