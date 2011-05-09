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La CE aprueba un reglamento para facilitar la adquisición de billetes de tren transfronterizos

Introduce estándares únicos para que los operadores de trenes en los Veintisiete se faciliten entre sí y a empresas que ofrecen paquetes de viajes información estandarizada sobre precios de billetes y horarios.

FACUA.org
Europa-09/05/2011
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La Comisión Europea (CE) ha aprobado un reglamento que introduce estándares únicos para que los operadores de trenes en los Veintisiete se faciliten entre sí y a empresas que ofrecen paquetes de viajes información estandarizada sobre precios de billetes y horari

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