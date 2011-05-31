La CE asegura que no hay pruebas de que los teléfonos móviles generen cáncer
Se desmarca así de un informe elaborado recientemente por el Consejo de Europa, organismo que no es una institución de la Unión Europea.
FACUA.org
Europa-31/05/2011
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La Comisión Europea ha emitido un comunicado en el que aseguran que no hay pruebas sólidas que indiquen que las exposición a redes WiFi o de telefonía móvil pueda provocar cáncer. La Comisión Europea se ha desmarcado de las conclusiones de un infor