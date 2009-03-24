La CE avisa a los bancos de que no podrán cobrar comisiones por las domiciliaciones a partir de 2012
Las entidades tendrán tres años para suprimir las denominadas tasas multilaterales de intercambio.
FACUA.org
Europa-24/03/2009
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La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) avisaron este martes a los bancos de que no podrán cobrar comisiones por las domiciliaciones de facturas, ya sean nacionales o transfronterizas, a partir del 1 de noviembre de 2012.
Este tipo de comisiones, pagadas por los