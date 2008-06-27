La CE baraja recomendar a los 27 un método uniforme para calcular la tarifa de terminación de llamada
En España, FACUA ha denunciado que Movistar, Vodafone y Orange aplican tarifas de interconexión que van desde el doble hasta el quíntuple de sus costes.
FACUA.org
Europa-27/06/2008
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