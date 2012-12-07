La CE calcula que el 86% de webs de descarga en España incumple las normas de consumo europeas
Según los resultados de un estudio de la Comisión Europea, de las veintiocho páginas web investigadas han detectado irregularidades en veinticuatro de ellas.
FACUA.org
Europa-07/12/2012
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Cerca del 86% de las páginas web que ofrecen servicios de descarga de música, vídeos, juegos y libros electrónicos investigadas en España incumple las normas de protección al consumidor de la UE, diez puntos más que la media europea, según l