La CE confirma inspecciones a varios productores de microprocesadores al sospechar que pactan precios
Se trata de chips especialmente destinados a la producción de tarjetas inteligentes para teléfonos móviles, tarjetas bancarias y de identidad.
FACUA.org
Europa-07/01/2009
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La Comisión Europea confirmó este miércoles haber impulsado sin previo aviso inspecciones antimonopolio en las instalaciones de varios productores de chips electrónicos, cuya identidad no ha difundido, por sospechar que éstos pactaban sus precios en el mercado.<