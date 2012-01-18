La CE expedienta a las empresas francesas de gestión de aguas por posible pacto de precios
El caso se inició en abril de 2010 al efectuarse inspecciones por sorpresa en las instalaciones de varias de las empresas sospechosas.
FACUA.org
Europa-18/01/2012
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La Comisión Europea ha abierto este miércoles una investigación formal contra las compañías francesas SAUR, Suez Environnement/Lyonnaise des Eaux y Veolia con el objetivo de determinar si éstas, coordinadas por la Federación Profesional de Empresas