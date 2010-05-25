La CE incorpora la denuncia de Ecologistas en Acción al procedimiento contra España por incumplir la directiva de aguas
La organización denuncia que el precio del agua para el sector agrario está por debajo de lo establecido por la norma europea.
FACUA.org
Europa-25/05/2010
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La Comisión Europea ha admitido la denuncia presentada por la organización Ecologistas en Acción y la ha incorporado al procedimiento de infracción que ya tiene abierto contra el Estado español por presuntas infracciones a la Directiva Marco de Agua, porque inco