La CE insta a España a que acabe con la discriminación fiscal a organizaciones sin fines de lucro europeas
La Comisión denunciará ante el TJUE si en un plazo de dos meses no modifica su normativa sobre el tratamiento fiscal por no aplicar las mismas exenciones fiscales para aquellas de otros Estados miembros.
Europa Press
Europa-20/11/2015
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La Comisión Europea (CE) ha amenazado a España con denunciarle ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si en un plazo de dos meses no modifica su normativa sobre el tratamiento fiscal a organizaciones sin ánimo de lucro por no aplicar las mismas exencio