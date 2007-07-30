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La CE investiga prácticas irregulares de GdF y E.ON en la distribución de gas en Francia y Alemania

Podrían ejercer prácticas monopolísticas particularmente en la distribución de gas en ambos países por medio de un gaseoducto llamado Megal.

FACUA.org
Europa-30/07/2007
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La Comisión Europea anunció hoy el inicio de una investigación en profundidad en relación a la sospecha de que Gaz de France (GdF) y E.ON podrían ejercer prácticas monopolísticas particularmente en la distribución de gas en ambos país

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