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La CE multa con 243,2 millones de euros a los fabricantes de caucho de cloropreno por pactar precios

Se utiliza para productos como el látex para fabricar equipos de submarinismo, condones o adhesivos.

FACUA.org
Europa-05/12/2007
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La Comisión Europea impuso hoy una multa de 243,2 millones de euros a cuatro fabricantes de caucho de cloropreno -el italiano ENI, la estadounidense Dupont Dow y los japoneses Denka y Tosoh- por pactar los precios y repartirse el mercado entre 1993 y 2002. La empresa alemana Bayer tambi&ea

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