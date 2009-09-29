La CE "no dudaría" en retirar los iPods y iPhones del mercado si se concluye que tienen riesgo de explosión
"Estamos esperando las respuestas adecuadas que nos darán la oportunidad de llegar a alguna conclusión", afirma la comisaria de protección al consumidor.
FACUA.org
Europa-29/09/2009
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La comisaria europea responsable de protección al consumidor, Meglena Kuneva, aseguró este lunes que «no dudaría» en actuar si se confirma que algunos reproductores iPod y teléfonos multimedia iPhone pueden explotar como sucedió el pasado agosto en