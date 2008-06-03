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La CE pide a EEUU más información sobre su nuevo sistema de registro electrónico de viajeros

Bruselas analizará si el registro es equivalente a un visado, en cuyo caso podría optar por la "reciprocidad".

FACUA.org
Europa-03/06/2008
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La Comisión Europea ha pedido a las autoridades norteamericanas más información «por escrito» sobre el nuevo sistema de autorización previa de viaje que tienen previsto introducir los próximos meses, según informó hoy el portavoz de Justicia

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