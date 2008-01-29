La CE pide a varios Estados miembros que liberalicen los servicios de notaría asociados a la compraventa de viviendas
Un estudio de Bruselas asegura que los países con más regulación profesional tienen unos precios más caros y menor calidad.
FACUA.org
Europa-29/01/2008
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La Comisión Europea pidió hoy a España y otros Estados miembros que abran a la competencia los servicios de notaría asociados a la compraventa de vivienda al considerar que estas reformas abaratarían los precios sin dañar la calidad. Bruselas reclama en c