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La CE pide información al Gobierno alemán para verificar que los casos de dioxina en pollos y cerdos no afectan a otros países

Las autoridades alemanas activaron el sistema de alerta comunitario el pasado 28 de noviembre tras detectar los primeros casos de dioxina, que afectan a cinco Estados federados.

FACUA.org
Europa-04/01/2011
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La Comisión Europea ha solicitado al Gobierno alemán información sobre los productos como carne de cerdo o huevos que haya podido exportar a otros Estados miembros después de los casos de contaminación por dioxina detectados en pollos y cerdos en granjas de cinc

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