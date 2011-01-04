La CE pide información al Gobierno alemán para verificar que los casos de dioxina en pollos y cerdos no afectan a otros países
Las autoridades alemanas activaron el sistema de alerta comunitario el pasado 28 de noviembre tras detectar los primeros casos de dioxina, que afectan a cinco Estados federados.
FACUA.org
Europa-04/01/2011
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La Comisión Europea ha solicitado al Gobierno alemán información sobre los productos como carne de cerdo o huevos que haya podido exportar a otros Estados miembros después de los casos de contaminación por dioxina detectados en pollos y cerdos en granjas de cinc