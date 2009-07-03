La CE pide que se refuerce la aplicación de la normativa de protección al consumidor
La Comisión ha fijado cinco áreas prioritarias, entre ellas reforzar la vigilancia del mercado.
FACUA.org
Europa-03/07/2009
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Los europeos cuentan con una importante legislación en materia de protección al consumidor que, sin embargo, queda debilitada por la falta de una aplicación eficaz de las normas, según un informe presentado el jueves por la Comisión Europea, con el objetivo de i