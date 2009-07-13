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La CE pide sancionar a los bancos cuyas políticas de remuneración incentiven el riesgo excesivo

Bruselas reclama imponer mayores requisitos de capital a los bancos que inviertan en productos financieros complejos basado en la titulación y retitulación.

FACUA.org
Europa-13/07/2009
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La Comisión Europea (CE) pidió este lunes dar poder a los supervisores nacionales para que puedan sancionar a los bancos cuyas políticas de remuneración y sus bonus premien la asunción de riesgos excesivos con multas o incluso con la imposición de

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