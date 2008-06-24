La CE pide una indemnización a cuatro fabricantes de ascensores por los sobrecostes debidos a su pacto de precios
ThyssenKrupp, Schindler, Otis y Kone fueron sancionadas en 2007 con 992 millones de euros.
FACUA.org
Europa-24/06/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea anunció hoy que ha presentado ante el Tribunal de Comercio de Bruselas una demanda contra cuatro fabricantes de ascensores -ThyssenKrupp, Schindler, Otis y Kone- en la que reclama una indemnización por los precios artificialmente elevados que se le factura