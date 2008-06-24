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La CE pide una indemnización a cuatro fabricantes de ascensores por los sobrecostes debidos a su pacto de precios

ThyssenKrupp, Schindler, Otis y Kone fueron sancionadas en 2007 con 992 millones de euros.

FACUA.org
Europa-24/06/2008
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La Comisión Europea anunció hoy que ha presentado ante el Tribunal de Comercio de Bruselas una demanda contra cuatro fabricantes de ascensores -ThyssenKrupp, Schindler, Otis y Kone- en la que reclama una indemnización por los precios artificialmente elevados que se le factura

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