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La CE propone reducir la burocracia en los folletos sobre valores

El objetivo también es reforzar la claridad y la seguridad jurídica y el nivel de protección de los inversores.

FACUA.org
Europa-25/09/2009
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La Comisión Europea propuso este jueves una reforma de la norma comunitaria que regula los folletos sobre valores con el objetivo de reducir la burocracia y reforzar al mismo tiempo la claridad y la seguridad jurídica y el nivel de protección de los inversores.

La dir

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