La CE propone reducir la burocracia en los folletos sobre valores
El objetivo también es reforzar la claridad y la seguridad jurídica y el nivel de protección de los inversores.
FACUA.org
Europa-25/09/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea propuso este jueves una reforma de la norma comunitaria que regula los folletos sobre valores con el objetivo de reducir la burocracia y reforzar al mismo tiempo la claridad y la seguridad jurídica y el nivel de protección de los inversores.
La dir