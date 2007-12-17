La CE registra como denominaciones de origen protegidas la Cereza del Jerte, el Garbanzo de Fuentesaúco y la Lenteja Pardina de Tierra de Campos
Pasan a formar parte de la lista de cerca de 800 artículos amparados por la legislación comunitaria.
FACUA.org
Europa-17/12/2007
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La Comisión Europea anunció el viernes el registro como denominaciones de origen protegidas la Cereza del Jerte, el Garbanzo de Fuentesaúco y la Lenteja Pardina de Tierra de Campos. Estos productos pasan así a formar parte de la lista de cerca de 800 artículos a