La CE y la Comunidad del Este de África firman un acuerdo para permitir la entrada en Europa de textiles, flores y pescados
Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda y Burundi serán los países beneficiados por esta liberalización.
FACUA.org
Europa-28/11/2007
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La Comisión Europea y la Comunidad del Este de África -formada por Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda y Burundi- cerraron ayer un Acuerdo de Asociación Económica (EPA, en sus siglas en inglés) de carácter provisional por el que la UE se compromete a una libe