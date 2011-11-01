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La CMT cancela siete números de tarificación adicional desde la puesta en marcha del Código de Conducta

Este Código obliga a los prestadores de estos servicios a cumplir una serie de normas que garanticen los derechos de los usuarios de este servicio de descarga de contenidos.

FACUA.org
España-01/11/2011
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La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha cancelado siete números de tarificación adicional desde la puesta en marcha del Código de Conducta aplicable a los mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) «Premium«, que suponen el pago por los usua

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