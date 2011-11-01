La CMT cancela siete números de tarificación adicional desde la puesta en marcha del Código de Conducta
Este Código obliga a los prestadores de estos servicios a cumplir una serie de normas que garanticen los derechos de los usuarios de este servicio de descarga de contenidos.
FACUA.org
España-01/11/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha cancelado siete números de tarificación adicional desde la puesta en marcha del Código de Conducta aplicable a los mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) «Premium«, que suponen el pago por los usua