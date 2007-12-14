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La CMT compara las tarifas de ADSL en España con las del resto de países de la UE

El estudio fue solicitado por el Defensor del Pueblo y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

FACUA.org
España-14/12/2007
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El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado un informe sobra la situación de los precios minoristas de acceso a Internet de banda ancha en España, solicitado por el Defensor del Pueblo y la Secretaría de Estado de Telecomunicacione

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