La CMT compara las tarifas de ADSL en España con las del resto de países de la UE
El estudio fue solicitado por el Defensor del Pueblo y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
FACUA.org
España-14/12/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado un informe sobra la situación de los precios minoristas de acceso a Internet de banda ancha en España, solicitado por el Defensor del Pueblo y la Secretaría de Estado de Telecomunicacione