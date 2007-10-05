La CMT fija el precio de terminación de Yoigo en 0,15 euros, por encima de las demás operadoras
Considera "justificado" que se produzca una asimetría temporal en los precios de terminación de Yoigo con respecto a los restantes operadores móviles.
FACUA.org
España-05/10/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha determinado que Yoigo es un operador con poder significativo en el mercado de terminación de llamadas y ha fijado dicho precio de terminación en 0,15 euros, por encima de los costes de Movistar, Orange y Vodafone, seg&uacut