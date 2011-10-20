La CMT inicia un procedimiento sancionador contra Telefónica
Esta decisión se produce tras la denuncia de Ono contra Telefónica por incumplir una resolución de la CMT para que cesara en una práctica de estrechamiento de márgenes.
FACUA.org
Europa-20/10/2011
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La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha iniciado un proceso sancionador contra Telefónica por el incumplimiento de una resolución del organismo regulador referida a una oferta de la multinacional para un concurso convocado por la Agencia de Informática y