La CMT propone recortar los precios de terminación móvil sólo un 43%
Plantea una bajada de los 0,07 euros por minuto actuales a los 0,04 en los principales operadores móviles con red propia en España.
FACUA.org
España-23/06/2009
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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha lanzado este martes una consulta pública en la que sólo se propone un recorte del 43% en los precios de terminación móvil, glide path, de los tres principales operadores en España, Telef&oa