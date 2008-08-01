La CMT propone reducir la tarifa que Yoigo cobra al resto de operadores por la terminación de llamadas en su red
Es una de las propuestas de regulación para los mercados de terminación de llamadas de voz en redes fijas y móviles que ha lanzado a consulta.
FACUA.org
España-01/08/2008
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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) propondrá una reducción del precio de terminación de Yoigo con otros operadores antes de julio de 2009, informó hoy el organismo regulador del mercado.
La medida se incluye en las propuestas de regu