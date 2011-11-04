La CMT reclama a Telefónica un pago adicional de 38 millones de euros para financiar RTVE
La compañía excluyó de sus ingresos de 2010 algunas partidas a la hora de calcular el canon, al entender que provenían de negocios no gravados por la ley.
FACUA.org
España-04/11/2011
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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha impuesto un pago de 38 millones de euros a Telefónica adicional a lo que ya abonó la empresa de telecomunicaciones para financiar RTVE en virtud de sus ingresos de 2010.
Además, el organismo regulador ha