Más noticias

La CMT reconoce que todavía existe margen para bajar precios mayoristas en terminación móvil

El regulador espera que el informe donde se espera un recorte de los precios máximos esté listo antes del mes de agosto.

FACUA.org
España-04/06/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El presidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, reconoce que aún existe «margen» para bajar los precios medios máximos mayoristas que se aplican a los operadores móviles por los servicios de terminaci&oacut

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos