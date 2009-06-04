La CMT reconoce que todavía existe margen para bajar precios mayoristas en terminación móvil
El regulador espera que el informe donde se espera un recorte de los precios máximos esté listo antes del mes de agosto.
FACUA.org
España-04/06/2009
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El presidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, reconoce que aún existe «margen» para bajar los precios medios máximos mayoristas que se aplican a los operadores móviles por los servicios de terminaci&oacut