La CMT se niega analizar la denuncia de FACUA contra las elevadas tarifas de interconexión de los operadores móviles argumentando que 'no afectan a los usuarios'
FACUA pedirá a Bruselas que investigue por qué la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones autoriza cada año unas tarifas de interconexión muy superiores a las permitidas por la normativa comunitaria.
FACUA.org
España-02/02/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) pedirá a la Dirección General de la Sociedad de la Información de la Comisión Europea que investigue por qué la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) autoriza cada año a l