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La CNC abre expediente a empresas y cadenas de televisión por acaparar espacio para televenta

Contra El Corte Inglés, Publieci Televisión, Canal Club de Distribución de Ocio y Cultura, Sogecable, Gestevisión Telecinco, Publimedia Gestión y Veo Televisión por posibles conductas restrictivas de la competencia.

FACUA.org
España-16/02/2010
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado expediente sancionador contra El Corte Inglés, Publieci Televisión, Canal Club de Distribución de Ocio y Cultura, Sogecable, Gestevisión Telecinco, Publimedia Gestión y Veo Televisión por posi

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