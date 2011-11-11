La CNC abre expediente sancionador a Endesa por incumplir una resolución
Los servicios de investigación de Competencia advirtieron de que la compañía podría seguir incumpliendo una resolución que acreditaba una posición de dominio de la eléctrica en Mallorca.
FACUA.org
Baleares-11/11/2011
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador a Endesa Distribución Eléctrica por incumplir una resolución adoptada por el propio organismo relacionada con su abuso de posición de dominio en Mallorca.
En 2006, el ent