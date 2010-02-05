La CNC amplía el expediente sancionador abierto a Unesa por prácticas anticompetitivas en el sector eléctrico
La Comisión Nacional de la Competencia investiga si existe una estrategia de coordinación tendente a la obstaculización del cambio de suministrador.
FACUA.org
España-05/02/2010
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha ampliado el expediente abierto a Unesa con respecto a nuevas conductas anticompetitivas, además de continuar con la investigación que lleva a cabo en el sector eléctrico.
La Dirección de Investigació