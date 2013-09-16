La CNC dice que la reforma energética no soluciona la falta de competencia en el mercado de la luz
Solicita una nueva regulación que tenga en cuenta la sostenibilidad económica y financiero del sistema energético, así como la garantía de la competencia efectiva entre los operadores del sector.
FACUA.org
España-16/09/2013
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) considera que los niveles de competencia en el mercado mayorista de la electricidad son «claramente insuficientes» y que la reforma energética aprobada por el Gobierno «no introduce ninguna propuesta de medida para solucionarlo»