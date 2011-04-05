La CNC expedienta a la CEOE y a Joan Gaspart por una posible recomendación colectiva de precios del sector hotelero
Competencia ha encontrado "indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas" según la Ley de Defensa de la Competencia.
FACUA.org
España-05/04/2011
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha incoado expediente sancionador contra la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y contra el presidente del Consejo de Turismo de dicha organización, Joan Gaspart, en relación co