La CNC incluye a Balearia en la investigación por posible pacto de precios en la ruta Algecias-Ceuta-Algeciras
Por presunto pacto de precios cuyo objeto sería el reparto de mercado y/o codiciones comerciales no equitativos.
FACUA.org
España-26/07/2010
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incluido a Balearia Eurolíneas Marítimas en el expediente de investigación abierto en el sector de servicios de transporte marítimo de pasajeros en la línea Algeciras-Ceuta-Algeciras por presunto pacto de pr