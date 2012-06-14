La CNC investiga posibles prácticas anticompetitivas en los mercados de gestión de residuos
Se trata de presuntos acuerdos de fijación de precios, reparto de mercado y actuación concertada en relación con la gestión de residuos.
FACUA.org
España-14/06/2012
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto una investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas en los mercados de gestión de residuos, informó el organismo.
El pasado 6 de junio, inspectores de la dirección de Investigaci&oacut